Mainz (ots) - Donnerstag, 2. März 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Pflege-Angebote im Netz - Wie gut ist die Online-Vermittlung? Alles rund um Zitruspflanzen - Gärtnern mit Elmar Mai Was tun gegen Pollenallergie? - Dr. Christoph Specht gibt Tipps



Gast: Katja Flint, Schauspielerin







Donnerstag, 2. März 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Grünkohltour - Feucht-fröhliches Zusammensein Expedition Deutschland: Kollig - Vom Schnitzen und Philosophieren Robertos Sammelleidenschaft - Faible für besondere alte Sachen







Donnerstag, 2. März 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Discounter Lidl erpresst - Heute fällt das Urteil in Bochum







Donnerstag, 2. März 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Richy Müller im ZDF - Der Star spielt in einer Komödie Bill und Tom Kaulitz im Interview - Tokio Hotel startet wieder durch Erste Proben für die Goldene Kamera - Starauflauf in Hamburg erwartet







Donnerstag, 2. März 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Deutschland und die Türkei - Was erlaubt sich Erdogan?



Gäste: Aydan Özoguz, SPD, Integrationsbeauftragte Markus Söder, CSU, bayerischer Finanzminister Mustafa Yeneroglu, deutsch-türkischer AKP-Abgeordneter Mithat Sancar, prokurdische Oppositionspartei HDP Yahya Kilicaslan, deutscher Unternehmer, Erdogan-Fan



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121