New York - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 21 000 Punkten gestiegen. Gleich nach dem Handelsstart liess das weltweit bekannteste Börsenbarometer die runde Zahl hinter sich. Zuletzt gewann der Dow 1,14 Prozent auf 21 049,46 Punkte. Nach der Zurückhaltung am Vortag setzt sich damit die Kursrally wieder fort.

US-Präsident Donald Trump liess bei seiner ersten Rede vor dem Kongress zwar Details zu seinem Wirtschaftsprogramm oder zur Steuerreform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...