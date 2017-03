Wien - Wie die Ratingagentur Scope meldet, lässt die steigende Inflation Anleger verstärkt zu Rentenfonds mit inflationsgeschützten Anleihen greifen, so die Experten von "FONDS professionell".Deren Analyse zufolge hätten allein die beiden größten Fonds am Markt von AXA IM und iShares in den vergangenen sechs Monaten Nettomittelzuflüsse von zusammen mehr als 1,4 Milliarden Euro verzeichnet. Insgesamt hätten deutsche Anleger derzeit 60 inflationsindexierte Rentenfonds zur Auswahl, die zusammen 26 Milliarden Euro verwalten würden.

