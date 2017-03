Der türkische Medienzar Aydin Dogan hat ein angespanntes Verhältnis zum Präsidenten Erdogan. Nun hat Dogan eine gerichtliche Vorladung erhalten. Er wird des Treibstoffschmuggels verdächtigt. Ihm drohen 20 Jahre Haft.

Der türkische Medienzar Aydin Dogan hat wegen angeblichen Treibstoffschmuggels eine gerichtliche Vorladung erhalten. Ein Richter in Istanbul ordnete laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch an, dass der 80-jährige Ehrenvorsitzende des von ihm aufgebauten Mischkonzerns persönlich zur nächsten Anhörung im Prozess um einen mutmaßlichen Schmugglerring erscheinen müsse. Bislang wurde er in dem Fall durch einen Anwalt vertreten. ...

