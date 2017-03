Bonn (ots) - Es knirscht gewaltig in den deutsch-türkischen Beziehungen. Die Verhaftung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel stößt auf breite Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Anordnung der Haft "bitter und enttäuschend".



Die Zusammenarbeit wird immer schwieriger, denn die Liste der Konflikte zwischen beiden Ländern ist lang: Armenienresolution, Böhmermann-Affäre, Militärputsch, Spitzeleien von Ditib-Imamen oder der Wahlkampfauftritt des türkischen Ministerpräsidenten in Oberhausen.



Die Kanzlerin steckt in einer Zwickmühle, denn die Flüchtlingspolitik hängt an dem Deal der EU mit der Türkei.



Wie soll die Bundesregierung mit der türkischen Regierung umgehen? Was wird aus der Türkei?



Alexander Kähler diskutiert in der phoenix Runde u.a. mit



- Bülent Bilgi, Union of European Turkish Democrats e.V. - Frank Überall, Deutscher Journalistenverband DJV



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de