Die EU-Kommission stellt fünf Szenarien vor, um eine Grundlage für eine EU-Reform-Debatte zu schaffen. Diese reichen von den "Vereinigten Staaten von Europa" bis hin zur Abgabe von Kompetenzen an Nationalstaaten.

Angesichts zunehmender Europaskepsis stellt die EU-Kommission eine Machtrückgabe an die einzelnen nationalen Regierungen zur Diskussion. Die EU könnte sich nach dem Austritt Großbritanniens zum Beispiel wieder vor allem auf den Binnenmarkt konzentrieren, hieß es in einem Grundsatzpapier, das die Brüsseler Behörde am Mittwoch vorstellte. In anderen Politikbereichen ...

