Letterpress ist seit jeher beliebt bei Werbern, Geschäftskunden und Werbetreibenden, die Wert auf den besonderen Auftritt legen. Über den Onlineshop von diedruckerei.de können ab sofort Visitenkarten im Letterpress-Verfahren in den Formaten 8,5 x 5,5 Zentimeter und 9,5 x 4,5 Zentimeter bestellt werden. Kunden können zwischen drei exklusiven Papierarten mit je zwei unterschiedlichen Grammaturen wählen. Damit macht diedruckerei.de, eine der führenden Onlinedruckereien Europas, handwerklich aufwändige Letterpress-Druckprodukte für jedermann einfach verfügbar.



Exklusive Kooperation



Das Letterpress-Verfahren bietet diedruckerei.de in Kooperation mit einem in Essen ansässigen Druckpartner an. Bei den Maschinen, auf denen die Visitenkarten produziert werden, handelt es sich um top-gepflegte "Cylinder" oder Tiegel der Firma Heidelberger Druckmaschinen, die allesamt aus der Blütezeit des Buchdrucks stammen. Die Formen werden allerdings nicht mehr wie früher manuell gesetzt. Stattdessen werden auf Basis der digitalen Daten fotopolymere und gravierte Druckformen erstellt.



Ideal ist dieses Druckverfahren für Visitenkarten, die durch grafische Designs eine elegante und hochwertige Anmutung vermitteln sollen. "Klare Farben und die reliefartige Prägung machen die Drucksachen zu etwas Besonderem. Letterpress wird in der Gunst von Designern und Grafikern, die auf der Suche nach etwas Ausgefallenem sind, daher weiter steigen", ist Sven Winterstein, Geschäftsführer von Letterpresso, überzeugt. Er entdeckte seine Leidenschaft für das traditionelle Druckverfahren vor über zehn Jahren. Seither sammelt er alte Buchdruckmaschinen des Druckmaschinen-Herstellers Heidelberg und ist im deutschsprachigen Raum mittlerweile der führende Anbieter des Letterpress-Verfahrens.



One-Stop-Shopping: Knapp 80 neue Produkte im Sortiment



Letterpress ist seit Ende 2016 im Sortiment von diedruckerei.de. Es war jedoch nicht die einzige Neuheit. Im gleichen Jahr wurden knapp 80 neue Produkte in das Sortiment aufgenommen. "Damit sind wir unserem Ziel, unseren Kunden einen One-Stop-Einkauf zu ermöglichen, wieder ein großes Stück nähergekommen", erklärt diedruckerei.de-CEO Dr. Michael Fries die Unternehmensstrategie. Selbstklebende Etiketten auf Rolle bietet diedruckerei.de als einzige große Onlinedruckerei Europas im Blitzdruck mit Produktion am gleichen Werktag an. Außerdem wurde bei verschiedenen Produkten neue Formate eingeführt. Broschüren können nun im praktischen "Pocket-Format" mit 17x 24 Zentimeter bestellt werden und Visitenkarten gibt es jetzt auch im quadratischen Format mit 5x 5 Zentimeter. An individualisierbaren Werbemitteln können Kugelschreiber in zwei Ausführungen, Haftnotizen in diversen Formaten mit und ohne Formstanzung bestellt werden.



Mehr Service für bestehende Produkte



Auch der Service wurde weiter verbessert. "Etiketten auf Rolle sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir unseren Service kontinuierlich erweitern. Hier haben wir durch die Investition in neue Technik die Produktionszeit um mehrere Tage verkürzt," erklärt CEO Fries. Der Trend zu kleineren Auflagen führt dazu, dass immer mehr Druckprodukte schneller verfügbar sein müssen, weil sie kurzfristiger bestellt werden. Darauf hat Onlineprinters reagiert und bietet unter anderem Standardmappen und Mappen mit matter Cellophanierung jetzt auch im Blitzdruck an. Das bedeutet, dass die Mappen noch am gleichen Tag des Auftragseingangs gefertigt werden. Auch bei Blöcken wurde die Produktionszeit deutlich verkürzt.



Über diedruckerei.de



Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Unter dem Motto "Drucksachen einfach online bestellen" vertreibt das Unternehmen über 16 Webshops Druckprodukte an 600.000 Kunden in 30 Ländern Europas. International ist das Unternehmen unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt es als diedruckerei.de auf. Das Produktsortiment umfasst 1.400 Drucksachen von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Das Erfolgsrezept der Produktion individueller Drucksachen im Sinne der Industrie 4.0 basiert auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegrierten Produktion von Bestellung bis Versand und dem Sammeldruck. In Letzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträge gemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont. Kunden stehen Optionen wie Blitzdruck (Produktion am selben Werktag), Overnight-Lieferung, klimaneutrale Produktion und freie Formateingabe bei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Die Onlineprinters GmbH beschäftigt 650 Mitarbeiter und produziert jährlich mehr als zwei Milliarden Drucksachen.



Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von diedruckerei.de": https://www.youtube.com/watch?v=_ei-AfMNHyU



Über Letterpresso



Letterpresso-Print-Produkte machen den Unterschied - auf den ersten Blick. Und auf das erste Gefühl. Letterpresso ist mit keiner anderen Online-Druckerei vergleichbar, denn alle Printerzeugnisse werden handwerklich gefertigt und liefern ein sinnliches und edles Erlebnis. Letterpresso ist eine Marke von Letterjazz.



Videobeitrag "Letterpress Tones" https://www.youtube.com/watch?v=8GcM8jpVc



