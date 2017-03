Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Mittwoch in allen Laufzeiten mit klaren Abschlägen gezeigt, für die Renditen ging es im Gegenzug klar nach oben. Damit schloss sich der heimische Markt dem internationalen Umfeld an: Der Euro-Bund-Future verbuchte am Nachmittag ebenfalls klare Kursverluste, auch an den US-Anleihemärkten ...

