Am späten Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0559 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Kurs noch zeitweise über 1,06 Dollar gelegen. Zum Franken hat Euro nach dem Mittag etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,0656 CHF. Der US-Dollar schwächte sich dagegen gegenüber dem Franken ...

