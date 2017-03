ROUNDUP: Aussicht auf US-Zinserhöhung beflügelt Anleiherenditen und US-Dollar

FRANKFURT - Eine grundlegende Änderung in der Einschätzung der Zinspolitik in den USA hat für Bewegung an den Finanzmärkten gesorgt. Während die erste Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kongress die Kurse in der Nacht zum Mittwoch nur vergleichsweise wenig bewegen konnte, sorgte die Aussicht auf eine schnelle Zinserhöhung vor allem bei Renditen für amerikanische Staatsanleihen für Auftrieb. Der Kurs des US-Dollars konnte im Handel mit anderen wichtigen Währungen ebenfalls zulegen.

ROUNDUP 3/Trumps Rede vor Kongress: Ton versöhnlicher, Botschaft unverändert

WASHINGTON/MOSKAU - US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede vor dem Kongress die Umsetzung vieler seiner umstrittenen Wahlversprechen angekündigt, aber dabei einen deutlich versöhnlicheren Ton an den Tag gelegt als bisher. Trump will weiter eine "große Mauer" an der Grenze zu Mexiko bauen, ein großes Infrastrukturprogramm als Jobmaschine auflegen, Millionen Arbeitsplätze aus dem Ausland zurückholen, die USA vor einem "radikalen islamischen Terrorismus" schützen und die Terrororganisation Islamischer Staat zerstören.

USA: ISM-Index steigt auf höchsten Stand seit August 2014

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,7 Punkte auf 57,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch mitteilte. Das ist der höchste Wert seit August 2014. Bankvolkswirte hatten im Mittel mit 56,2 Punkten gerechnet.

USA: Bauausgaben überraschend gesunken

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Januar überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,0 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Bauausgaben allerdings nach revidierten Zahlen um 0,1 Prozent gestiegen. Hier war zuvor ein Rückgang geschätzt worden.

USA: Private Konsumausgaben steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Januar weniger stark gestiegen als erwartet. Die Ausgaben erhöhten sich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Der Anstieg folgt auf ein Plus von 0,5 Prozent im Dezember.

ROUNDUP 3: Februar-Arbeitslosigkeit auf Rekordtief - 2,762 Millionen ohne Job

NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist auch zum Winterausklang auf ein historisches Tief gesunken. Mit 2,762 Millionen verzeichnete die Bundesagentur die geringste Februar-Arbeitslosigkeit seit 26 Jahren. Das waren 15 000 Erwerbslose weniger als im Januar und 149 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. In den vergangenen drei Jahren war die Zahl der Erwerbslosen im Februar im Schnitt nur etwa halb so stark zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote blieb aktuell unverändert bei 6,3 Prozent.

ROUNDUP/Inflation über zwei Prozent: Höchster Stand seit August 2012

WIESBADEN - Ein kräftiger Sprung der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im Februar angeheizt und auf den höchsten Stand seit viereinhalb Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. "Eine solch hohe Inflationsrate wurde zuletzt im August 2012 gemessen." Zu dem Anstieg trugen auch Nahrungsmittel bei, die sich um 4,4 Prozent verteuerten. Für Energie mussten Verbraucher 7,2 Prozent mehr zahlen als im Februar 2016.

Eurozone: Industriestimmung so gut wie seit fast sechs Jahren nicht mehr

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums ist im Februar auf den höchsten Stand seit April 2011 gestiegen. Der auf einer Umfrage basierende Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg um 0,2 Punkte auf 55,4 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In der ersten Schätzung war mit 55,5 Punkten noch ein etwas höherer Wert ermittelt worden.

Trotz drohenden Rückschlags: May hält an Brexit-Zeitplan fest

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May will trotz eines drohenden Rückschlags im Oberhaus an ihrem Brexit-Zeitplan festhalten. Es sei immer noch Absicht ihrer Regierung, den Austritt Großbritanniens aus der EU bis Ende März zu verkünden, sagte May bei einer Fragestunde am Mittwoch im Parlament. Dafür braucht die Premierministerin die Vollmacht des Parlaments. Erst dann können die Austrittsverhandlungen mit der EU beginnen. Das Unterhaus hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf ohne Änderungen durchgewunken.

ROUNDUP: Gute Stimmung in Chinas Industrieunternehmen

PEKING - Chinas Industrieproduktion scheint wieder an Fahrt zu gewinnen. Im Februar hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager stärker aufgehellt als erwartet. Volkswirte sehen aber trotz der robusten Zahlen auch Risiken.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich merklich ein

LONDON - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Februar merklich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 1,1 Punkte auf 54,6 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Mittwoch in London mit. Experten hatten hingegen 55,8 Punkte erwartet. Zudem wurde der Januar-Wert von 55,9 Punkten auf 55,7 Punkte nach unten revidiert. Der Indikator liegt aber weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/tos

AXC0258 2017-03-01/17:15