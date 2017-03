Seit mehreren Monaten fallen fast täglich Bomben auf Aleppo. Ein Bericht der Uno führt nun detailliert die begangenen Kriegsverbrechen auf. Diese geschahen sowohl auf Seiten der Rebellen als auch der Regierung.

Während der Schlacht um Aleppo haben sowohl die Regierungstruppen als auch die Rebellen nach Angaben der Vereinten Nationen Kriegsverbrechen begangen. Das von den Aufständischen kontrollierte Gebiet im Osten der syrischen Großstadt sei zwischen Juli und der Eroberung am 22. Dezember täglich aus der Luft angegriffen worden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UN-Ermittler. Dichtbesiedelte Gebiete seien umfangreich mit Streumunition beschossen worden. Syrische und ...

