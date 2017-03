FRANKFURT (Dow Jones)--Dow Jones Newswires hat im Tagesverlauf folgende Analysen und Hintergrundberichte gesendet, die in dieser Übersicht thematisch mit Sendezeiten und Originalüberschriften zusammengestellt sind:

Die Gespräche zwischen Griechenland und seinen Gläubigern beginnen nach dreimonatiger Funkstille wieder von Neuem. Die Sparkommissare der Geldgeber sind nach Athen zurückgekehrt und prüfen Bücher und Reformfortschritte. Hier die 5 Knackpunkte, worüber die Griechen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und den Europäern streiten.

Was ist riskanter, eine europäische Unternehmensanleihe oder eine amerikanische? Zum ersten Mal seit langem sind es die amerikanischen, die Investoren mehr Sicherheit geben. Die Märkte haben daran noch zu knabbern.

Die Begeisterung für die Wirtschafts- und Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump scheint die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung zu sein. Amerikanische Unternehmensanleihen mit Investmentgrad-Rating bieten Anlegern aktuell einen Risikoaufschlag gegenüber Treasury-Papieren von 1,21 Prozentpunkten, zeigen Indizes der Bank of America Merrill Lynch.. Europäische Unternehmensanleihen bieten einen etwas höheren Spread gegenüber Bundesanleihen von 1,26 Prozentpunkten. Vor einem Jahr war der Unterschied deutlich größer: In den USA lag der Spread bei 2 Prozentpunkten, in Europa bei 1,5.

Chinesische Aktien haben einen schlechten Ruf - und das aus gutem Grund. Dennoch sind die Papiere nach oben geschossen, während Anleger die Euphorie an den US-Märkten misstrauisch beäugen. Der MSCI China Index durchbrach vergangene Woche einen 18-Montasrekord und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 11 Prozent. So gut hat sich der Index seit 2012 nicht mehr entwickelt. Der Hang Seng China Enterprises Index notiert nur bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun, der S&P 500 hingegen bei einem erschreckend hohen KGV von 20. Der Nasdaq schafft es sogar auf 26. Investitionen in chinesische Aktien erscheinen da schon attraktiver. Der Leitindex für Festlandchina CSI300 notiert jedoch schon bei einem KGV von 18. So oder so, eine Wette auf China ist riskant. Zwar ist die Basis aktuell solider als vor der Kreditkrise 2015, doch es könnte schon zu spät sein, um am chinesischen Markt gewinnbringend einzusteigen.

Am Anleihemarkt dreht sich alles um die Fiskalpolitik von US-Präsident Donald Trump. Doch die Anleger sollten beachten, dass auch die globale Geldpolitik eine mächtige Kraft bleibt, selbst wenn sie derzeit nicht mehr die Schlagzeilen bestimmt. Außerhalb der USA stehen die Anleiherenditen weiterhin unter Druck.

