Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank bewerten die Aktien des heimischen Versorgers EVN mit "Hold". Das Kursziel lautet derzeit auf 10,50 Euro. Am gestrigen Dienstag hat das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal 2016/17 bekannt gegeben.

Das Analystenteam rund um Martin Brough spricht von starken Erstquartalszahlen. Gestützt wurden die Ergebnisse vor allem von der höheren Gasproduktion zur Netzstabilisierung, der höheren Erzeugung aus erneuerbarer Energie und der temperaturbedingt höheren Strom- und Gasnetzabsätze, heißt es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 0,54 Euro für 2016/17. Eine Dividendenausschüttung erwarten sie für das laufende Geschäftsjahr nicht.

Am Mittwoch im Späthandel notierten die EVN-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,85 Prozent bei 11,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

ISIN: AT0000741053