Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank bewerten die Aktien der Erste Group derzeit mit der Empfehlung "Hold". Das Kursziel liegt bei 28,00 Euro. Die Erste Group hat am gestrigen Dienstag ihre Zahlen für das Gesamtjahr 2016 vorgelegt.

Die sinkenden Kreditrisikokosten der Erste Group haben erneut positiv überrascht, heißt es in der Studie des Deutsche-Bank-Analysten Benjamin Goy. Zudem sei die NPL (Non-Performing-Loan)-Quote erstmals seit der Finanzkrise unter fünf Prozent gefallen. Ende 2016 waren nur mehr 4,9 Prozent aller Kredite notleidend.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 2,80 Euro für 2017, sowie 2,46 bzw. 2,37 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2017, sowie 1,20 bzw. 1,25 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Mittwoch im Späthandel notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,79 Prozent bei 28,50 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/emu

AFA0116 2017-03-01/17:30

ISIN: AT0000652011