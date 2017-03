Gegen das Urteil wegen Geheimnisverrats aus dem letzten Jahr hat Can Dündar bereits Berufung eingelegt. Gegen den früheren "Cumhuriyet"-Chefredakteur und zwei weitere Personen läuft aber noch ein weiterer Prozess.

Der Prozess gegen den früheren Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, wegen Terrorvorwürfen ist in der türkischen Metropole Istanbul fortgesetzt worden. In der Verhandlung am Mittwoch wurden nach Angaben der "Cumhuriyet" unter anderem weitere Zeugen gehört. Einen Antrag ...

