BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Diskussion um die Zukunft Europas hat sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) für eine stärkere Europäische Union ausgesprochen. "Angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen Europa steht, dürfen wir unsere Ambitionen zum gemeinsamen europäischen Projekt nicht zurückschrauben", teilte er in einer gemeinsamen Erklärung mit seinem französischen Kollegen Jean-Marc Ayrault am Mittwoch mit. "Die EU ist weit mehr als ein Binnenmarkt. Sie gründet auf einem Fundament aus gemeinsamen Werten, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit."

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte am Mittwoch ein Grundsatzpapier zur Zukunft Europas vorgestellt. Die Szenarien darin reichen von einer radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt bis hin zu einem Modell der Vereinigten Staaten von Europa mit weitreichenden Kompetenzen für Brüssel. "In Zeiten, in denen die Bedrohungen sowohl von innen als auch von außen zunehmen, teilen Deutschland und Frankreich die Überzeugung, dass eine stärkere Europäische Union unser bester Schutz und unser größter Trumpf für die Zukunft ist", betonten Gabriel und Ayrault./poi/DP/mis

AXC0264 2017-03-01/17:32