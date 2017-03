"Martin der Schummler", "Schizo-Schulz" und "Tagegeld-Erschleicher": Am Politischen Aschermittwoch gerät SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ins Visier fast aller Redner. Das sollte ihn freuen.

Die Feierlichkeiten zum Politischen Aschermittwoch hatten noch gar nicht begonnen, als Andreas Scheuer schon die erste Spitze verteilte. "Wir haben das Original, den weltweit größten Stammtisch", erklärte der stolze CSU-Generalsekretär am Mittwoch in der Dreiländerhalle in Passau. Gemünzt war der Spruch auf die SPD, die zu ihrer Veranstaltung im bayerischen Vilshofen in diesem Jahr erstmals 5000 Gäste erwartete - und dafür sogar das Festzelt vergrößern lassen musste. Schließlich nahm SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz teil.

Der Ansturm auf die Eintrittskarten zeigt: Der "Schulz-Effekt" erfasst auch die konservativen Niederbayern. Egal, wo der ehemalige EU-Parlamentspräsident dieser Tage auftaucht, größtmögliche Aufmerksamkeit ist ihm sicher. Seit Schulz seine Kandidatur angekündigt hat, hat die SPD im Emnid-Sonntagstrend um rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...