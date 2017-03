Zürich (ots) - Nächsten Montag entscheidet der Ständerat über die

sogenannte Lex Booking, die ausländischen Online-Buchungsportalen wie

Booking.com und Expedia engere Fesseln anlegen will. Eine aktuelle

Studie aus Deutschland liefert nun neue Erkenntnisse über die

Auswirkungen eines Verbots von Preisvorgaben zulasten der Hotellerie.

So erhöhten Beherbergungsbetriebe laut der Erhebung ihre Angebote auf

den Buchungsplattformen in Ländern, welche solche «Knebelverträge»

untersagen. Zugleich bot ein Drittel der Hotels tiefere Zimmerpreise

auf den eigenen Websites an. «Die Studie zeigt, dass die Preise nach

dem Verbot solcher Preisklauseln in Bewegung geraten sind», sagt

Christophe Hans vom Verband Hotelleriesuisse in der «Handelszeitung».

Der Wettbewerb spiele eben durch die Hoteliers, nicht durch die

Buchungsplattformen. Booking.com sieht dagegen seine Befürchtungen

mit der Studie bestätigt. So würden die Hotels ohne Preisvorgaben die

Plattformen nutzten, um von den Zimmersuchenden wahrgenommen zu

werden - dann jedoch die Gäste zur Buchung mit günstigeren Preisen

auf die eigene Website locken. «Nur mit engen Bestpreisklauseln kann

dieses Trittbrettverhalten unterbunden werden», sagt Peter Lochbihler

von Booking.com



