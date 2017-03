Zürich (ots) - Der österreichisch-kanadische Milliardär Frank

Stronach muss seine Steuerverhältnisse in der Schweiz offenlegen. Es

bestehe der Verdacht, dass Stronach in Österreich sein

«Welteinkommen» nicht vollständig deklariert habe, heisst es in einem

jüngst ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) in St.

Gallen. Man wolle «eine korrekte Besteuerung in den Jahren 2012 bis

2014 sicherstellen». Das BVG entschied, dass die Eidgenössische

Steuerverwaltung ihren österreichischen Kollegen Rechtshilfe in

Sachen Stronach leisten darf.



Der 84-jährige Stronach ist Gründer, Ex-Chef sowie ehemaliger

Aufsichtsrat von Magna, einem der grössten Autozulieferer der Welt.

Er beriet bis zum Jahr 2014 Magna und erhielt dafür Honorare, die

über eine Zuger Firma abgerechnet wurden.



Gegen das Rechtshilfegesuch aus Österreich hatten sich die Anwälte

des Magna-Gründers gewehrt. Doch das BVG hat nun die Beschwerde

abgewiesen.



Die österreichischen Steuerfahnder haben neben Stronach als

natürlicher Person auch seine Zuger Gesellschaft namens Stronach & Co

im Visier. Im Wesentlichen geht es um den Steuerstatus der

Kommanditgesellschaft, über die gemäss BVG-Urteil ein grosser Teil an

Provisionen und Management Fees des Magna-Konzerns an Stronach

persönlich geflossen sein soll.



Ein Magna-Sprecher wollte sich zu der Angelegenheit nicht äussern.

Stronachs Anwälte liessen eine Anfrage der «Handelszeitung»

unbeantwortet. Stronach bleibt nach dem vorliegenden BVG-Urteil der

Weiterzug ans Bundesgericht in Lausanne. Ob seine Anwälte dies tun

werden, ist offen.



