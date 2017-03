Um 5: DAX erobert die 12.000 zurück - Leichte Züge von Kaufpanik

Der Deutsche Aktienindex hat heute alle Pessimisten Lügen gestraft und die Marke von 12.000 Punkten zurückerobert und ist auf ein neues Jahreshoch geklettert. Es waren vor allem die großen Aktien, die von dieser Rally profitierten, die fast schon an eine Kaufpanik erinnerte. Auch die französische Börse bricht nach oben aus, obwohl sich doch alle Welt so sehr vor einer Präsidentin Le Pen fürchten soll. Am Pariser Aktienmarkt ist diese Furcht jedenfalls nicht zu spüren.

Auch die Aktien der Banken steigen. Banken sind die frühzyklischen Werte. Wenn diese anfangen, stärker zu steigen als der Gesamtmarkt, deutet das auf grüne Sprossen in der Konjunkturentwicklung hin.

Den vollständigen Artikel lesen ...