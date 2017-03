Zürich (ots) - Das Carsharing-Unternehmen Mobility will mit seiner

Tochter Catch-a-Car die Limmatstadt erobern. «Wenn wir könnten,

würden wir morgen in Zürich starten», sagt Mobility-CEO Patrick Marti

im Interview mit der «Handelszeitung». Aktuell hapert es noch an

Parkbewilligungen - ein Problem, das der Manager aber bald lösen

will. «Wir sind in sehr intensiven Diskussionen mit den Behörden»,

sagt er.



Zürich wäre nach Genf und Basel die dritte Stadt, in der Mobility

das Angebot ausrollen würde. Bei Catch-a-Car können Autos irgendwo

parkiert und müssen nicht auf einen fixen Parkplatz zurückgestellt

werden. Catch-a-Car ist ein Projekt von Mobility, dem VW-Importeur

Amag und der Versicherungsgesellschaft Allianz Suisse. Das Bundesamt

für Energie und die SBB sind als Partner an Bord.



Der 36-jährige Marti ist seit August am Steuer der Genossenschaft.

Vorher stand er während zwei Jahrzehnten im Sold der Migros, zuletzt

führte er fünf Jahre lang die Elektroniksparte Melectronics. Im

Interview mit der «Handelszeitung» erklärt er erstmals, wohin er das

Carsharing-Unternehmen führen will. «Sie werden Mobility Ende 2017

anders wahrnehmen als Ende 2016», verspricht er. Marti schaut sich

vieles an: selbstfahrende Autos, Mobility mit Chauffeur, Lieferungen

in den Kofferraum, Töff- oder Bike-Sharing: Alle Dossiers sind auf

dem Tisch. «Wenn es um Zukunftsthemen geht, dann beschränken wir uns

nicht auf vier Räder», sagt Marti. Selbst der Luftraum beschäftigt

ihn. «Im Moment macht mir der Scheich von Dubai Eindruck, der bald

fliegende Robo-Taxis bringen will.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77