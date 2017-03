Zürich (ots) - Unbegrenzte Ferien, die Rückerstattung von privaten

Ferienausgaben, eine Weltreise nach fünf Jahren im Betrieb: Der Chef

des Zürcher Unternehmens Advanon, Phil Lojacono, ist der

grosszügigste Chef der Schweiz. Mit einem neuen Mitarbeiterprogramm,

das vor kurzem erstellt wurde, setzt er neue Standards im Bereich

Fringe-Benefits. «Wir sehen die Veränderungen im Arbeitsmarkt und wir

wollten dementsprechend ein innovatives Programm auf die Beine

stellen, welches dem heutigen Zeitgeist entspricht», sagt Lojacono.

Mitarbeiter sollen sich privat um nichts Lästiges mehr kümmern

müssen.



Grundsätzlich versuche man bei Advanon, sich vom Zeitelement bei

der Leistungsmessung zu lösen. Zudem erhalten die Mitarbeiter der

Fintech-Firma längeren Vaterschaftsurlaub, acht Wochen Homeoffice pro

Jahr, Massagen und auf Wunsch einen Steuerberater.



Matthias Mölleney, Präsident der Zürcher Gesellschaft für

Personal-Management und Direktor des Future Work Forum in London,

findet das Konzept von Advanon nachvollziehbar. Bei Wissensarbeitern

habe die Arbeitszeiterfassung eigentlich nur mehr den Zweck, diese

vor Überlastung zu schützen. «Die Leistung und ihre Messung werden

über inhaltliche Zielvereinbarungen geregelt, bei denen die

Anwesenheit keine Rolle mehr spielt. In einem solchen Umfeld liegt es

dann tatsächlich in der Verantwortung der Arbeitskräfte, die Länge

ihrer Ferien zu definieren», so der Experte.



Bruno Staffelbach, Direktor des Zentrums für Human Resources

Management an der Universität Luzern, wendet ein, dass die

arbeitsvertraglichen Regeln und Normen das eine seien, die Regeln und

Normen der Gruppendynamik, also der sozialen Kontrolle und des

Führungsverhaltens, das andere. «Arbeitsvertrag, Führung und

Gruppendynamik sind in der Regel in der Balance», so Staffelbach. «Je

grösser zum Beispiel die arbeitsvertraglichen Freiheiten sind, desto

intensiver ist in der Regel die soziale Kontrolle von Leistung und

Verhalten.»



