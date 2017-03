Die Octapharma Gruppe verzeichnet ein Rekordergebnis mit Umsatzerlösen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro, einer Steigerung um 87 Millionen Euro oder 5,8 gegenüber 2015.

Octapharma erreichte ein Umsatzwachstum von 18,8 in Nordamerika, von 14 in Osteuropa und 6 in den etablierten Märkten in Westeuropa. Den Hauptbeitrag zu diesem Wachstum leisteten hierbei Octapharmas Immunglobulin-Produkte octagam und gammanorm sowie die Faktor-VIII-Produkte octanate, wilate und Nuwiq. Der Bruttogewinn für 2016 belief sich auf 590 Millionen Euro und lag damit um 8 Millionen Euro höher als 2015.

Octapharma erhöhte 2016 ihre Investitionen in das künftige Produktportfolio und in wichtige Märkte. Zusätzlich zu den Ausgaben in Höhe von 84 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung wurden 166 Millionen Euro in die Expansion der Sparten Plasmagewinnung und Plasmaverarbeitung bei Octapharma investiert.

Octapharma erzielte ein bislang unerreichtes Betriebseinkommen in Höhe von 383 Millionen Euro.

Im Laufe der letzten fünf Jahre konnte Octapharma mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 ein starkes Wachstum verzeichnen. Mit der im Jahr 2014 lancierten Initiative "Programm 2019" sollen die Produktionskapazitäten verdoppelt und die Effizienz in der Produktion deutlich verbessert werden. Um sich auf diese Erhöhung der Produktionskapazitäten und Produktionsvolumen entsprechend vorzubereiten, hat Octapharma enorme Investitionen in Mitarbeiter, Anlagen und Liegenschaften getätigt.

Der vollständige Jahresbericht 2016 der Octapharma Gruppe steht auf der Octapharma Annual Report-Website unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: www.annualreport.octapharma.com

Über Octapharma

Octapharma, mit Sitz in Lachen (Schweiz), ist einer der weltweit größten Hersteller von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden. Als Unternehmen im Familienbesitz engagiert sich Octapharma seit 1983 dafür, mit seinen Investitionen Verbesserungen im Leben der betroffenen Menschen zu bewirken, denn es liegt uns im Blut.

Im Jahr 2016 erzielte die Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 1,6 Milliarden Euro, einen Betriebsgewinn in Höhe von 383 Millionen Euro und investierte 249 Millionen Euro in ihr künftiges Geschäftswachstum. Octapharma beschäftigt mehr als 7.100 Mitarbeiter weltweit, um die Behandlung von Patienten in 113 Ländern mit seinen Produkten zu unterstützen, die sich auf drei Therapiegebiete erstrecken:

Hämatologie (Gerinnungsstörungen)

Immuntherapie (Immundefekte)

Intensivmedizin

Octapharma besitzt sechs hochmoderne Produktionsanlagen in Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Schweden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.octapharma.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170301006207/de/

Contacts:

Medienkontakt

Octapharma AG

Claudie Qumsieh

Corporate Communications Manager

Büro: +41 55 4512 121

claudie.qumsieh@octapharma.com