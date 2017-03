Aadorf - Die ImmoMentum AG hat die Mietzinseinnahmen im Geschäftsjahr 2016 0.9% gesteigert. Der Innere Wert (NAV) der ImmoMentum AG ist unter Berücksichtigung der Ausschüttungen um 6.7% auf CHF 2'237.17 pro Aktie gestiegen.

In einem anspruchsvollen Umfeld mit regional sinkenden Mieten und einer landesweit ansteigenden Leerstandsquote konnte die ImmoMentum AG ihre Mietzinseinnahmen um 0.9% auf CHF 14'301'041.- steigern. Der Wert des Immobilien-Portfolios wuchs als Folge verschiedener wertvermehrender Investitionen und dank des Kaufs eines Mehrfamilienhauses in Klosters/GR auf CHF 248.8 Millionen. Am Bilanzstichtag beinhaltete das Liegenschaftsverzeichnis der ImmoMentum AG insgesamt 32 Objekte mit total 827 Mietwohnungen und einer Gewerbefläche von 12'448 Quadratmetern sowie einer Bauparzelle in Rickenbach b. Wil, auf der zurzeit ein Bauprojekt realisiert wird.

Höherer Reingewinn

Die durchschnittlichen Zinskosten konnten auf 1.48% gesenkt werden. Als Folge stieg der Reingewinn gegenüber dem Vorjahr um über CHF ...

