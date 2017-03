Liebe Leser,

die Bank of Ireland hat ihre Kreditvergabe an Unternehmen in Nordirland im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 1 Mrd. Pfund angehoben. Speziell die kleinen Unternehmenskredite verzeichneten im Jahr 2016 einen Anstieg um 22 Prozent. Zudem hatte die Bank mitgeteilt, dass trotz des Gegenwindes durch den Bexit auch die Nachfrage durch Agrargeschäfte angestiegen sei.

Gerade die Brexit-Abstimmung und die Auswirkungen auf das Pfund Sterling haben die Bank of Ireland schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...