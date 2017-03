Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rede von US-Präsident Donald Trump hat ein Kursfeuerwerk am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Trump versprach unter anderem Millionen neuer Jobs und eine historische Steuerreform, aber auch die Mauer an der Grenze zu Mexiko und die Vernichtung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Wie diese Ziele erreicht werden sollen, ließ er aber erneut offen und appellierte an die patriotischen Gefühle der Amerikaner.

Der DAX gewann 2 Prozent auf 12.067 Punkte und markierte ein neues Jahreshoch bei 12.074, rund 40 Punkte über dem alten. Angesichts der fehlenden Details überraschte die Reaktion an den Börsen. Letztlich war es der staatsmännische und versöhnliche Ton der Rede, der den Anlegern Mut machte. Unterstützung für die Aktienmärkte kam auch von einem sehr viel besser als erwartet ausgefallenen ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Februar. In China hat sich derweil die Industrie im Februar besser entwickelt als erwartet.

Am Anleihemarkt gaben die Kurse dagegen kräftig nach, die deutsche Zehnjahresrendite stieg von 0,21 auf 0,28 Prozent. Die Anleihen waren wegen der Euphorie am Aktienmarkt als sicherer Hafen nicht gesucht. Zudem litten sie unter der Spekulation auf steigende Zinsen in den USA.

Bayer versilbert Covestro-Anteil

Dass die Übernahme von Monsanto Bayer sehr viel Geld kostet ist schon länger bekannt. Deshalb wurde auch schon länger darauf gesetzt, dass Bayer die Beteiligung an Covestro verringert. Nun ist es passiert: Bayer hat 10,9 Prozent der Covestro-Aktien platziert und sich damit 1,47 Milliarden Euro in die Kasse gespült. Covestro verloren daraufhin 6,7 Prozent, für Bayer ging es um 1,7 Prozent nach oben. Bayer hält weiter die Mehrheit an Covestro, will sich davon aber ebenfalls trennen, die Frage ist nur wann. Damit dürfte auch weiter ein latenter Aktienüberhang den Covestro-Kurs im Zaum halten.

Rheinmetall hat im vergangenen Jahr dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz deutlich gesteigert. Besonders starke Zuwächse verzeichnete das Unternehmen im Rüstungsgeschäft. Zudem verbesserte das auch als Autozulieferer tätige Unternehmen die Profitabilität in beiden Sparten. Wie die DZ-Bank anmerkte, könnte sich eine deutliche Ausweitung des Verteidigungshaushalts in Deutschland und Europa neben internationalen Aufträgen positiv auswirken. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent.

Aareal kauft Anleihen zurück

Größter Gewinner im MDAX waren aber Aareal mit einem Plus von 5,3 Prozent. Die Bank hat angekündigt, zum nächsten regulären Rückzahlungstermin "Trust Preferred Securities" zu einem Rücknahmepreis von 100 Prozent mit einer Gesamtsumme von 250 Millionen Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. Aareal will auf diesem Weg, die Kapitalstruktur optimieren. Bei den Anlegern kam das gut an.

"Der Margenausblick enttäuscht", kommentierte ein Händler den Zahlenausweis von Zalando. Das Unternehmen rechnet mit einer bereinigten EBIT-Marge von 5 bis 6 Prozent. Das liege unter den Markterwartungen, die eher von gut 6 Prozent ausgegangen seien. Für die Zalando-Aktie ging es daraufhin um 0,8 Prozent nach unten.

Eine überraschend gute Prognose für das laufende erste Quartal des Stahlhändlers Klöckner & Co verhalf der Aktie zu einem Plus von 0,7 Prozent. "Salzgitter hat sich gestern negativ zu den Margen 2017 geäußert", sagte ein Händler. Insofern sei das erste Quartal von Klöckner & Co am Markt mit etwas Erleichterung aufgenommen worden. Nordex setzten nach Vorlage von Geschäftszahlen die jüngste Erholungsbewegung fort und gewannen 4,7 Prozent auf 14,55 Euro. Die Aktie war Mitte Februar nach einer Gewinnwarnung eingebrochen, von Kursen knapp unter 20 Euro kommend.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,3 (Vortag: 73,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,93 (Vortag: 2,87) Milliarden Euro. Sämtliche 30 DAX-Titel schlossen im Plus.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.067,19 +1,97% +5,11% DAX-Future 12.062,50 +1,82% +5,40% XDAX 12.063,37 +2,01% +5,38% MDAX 23.603,91 +1,02% +6,38% TecDAX 1.925,90 +1,12% +6,30% SDAX 10.129,04 +1,00% +6,40% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,95 -102

