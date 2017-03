Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum

Liechtenstein hat im Februar leicht zugelegt. Bei 22'809

Neuimmatrikulation resultiert ein Zuwachs von 0,7 Prozent oder 156

Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahresmonat. In Anbetracht des

vergangenen Schaltjahres, als der Februar 2016 einen Werktag mehr

hatte, stellt dies ein äusserst erfreuliches Ergebnis dar. Fast jeder

zweite im Februar eingelöste Neuwagen verfügt über Allrad, der Diesel

hält seinen hohen Marktanteil von fast 40 Prozent - aller Unkenrufe

zum Trotz.



Nach zwei Monaten im Jahr 2017 stehen 42'260 neue Personenwagen zu

Buche. Unter Berücksichtigung des Schaltjahr-Effektes ist der

Rückstand von 598 Immatrikulationen oder 1,4 Prozent auf den

vergleichbaren Vorjahreszeitraum quasi vernachlässigbar. Denn an

einem durchschnittlichen Arbeitstag werden in der Schweiz und im

Fürstentum Liechtenstein rund 1'200 neue Personenwagen eingelöst. Im

Verlauf der kommenden Monate sollte sich das Markt-Volumen daher

demjenigen von 2016 angleichen, was sogar die Erwartungen der

auto-schweiz-Mitglieder übertreffen würde.



Konstant bleibt die Beliebtheit des Allradantriebs in den beiden

Ländern. Mit 45,9 Prozent Marktanteil im Februar landeten die

4x4-Fahrzeuge erneut in der Nähe der 50-Prozent-Marke. Bei den

Motorisierungen konnte der reine Elektroantrieb im Vergleich zum

Vorjahr von 0,6 auf 0,9 Prozent zulegen, auch Benzin-Hybride gewannen

leicht hinzu (von 2,9 auf 3,1 Prozent). Der Diesel-Motor konnte mit

39,2 Prozent Marktanteil sein hohes Niveau halten und liegt nach den

ersten zwei Monaten des Jahres kumuliert sogar bei 40,1 Prozent - ein

Rekordwert.



Der Selbstzünder trotze damit sämtlichen verfrühten Abgesängen, so

auto-schweiz-Direktor Andreas Burgener: «Offensichtlich muss man

einige veröffentlichte Umfragen zum Thema Diesel-Beliebtheit

ernsthaft hinterfragen, denn die Zahlen sprechen eine ganz andere

Sprache. Der Diesel ist und bleibt beim Kaufentscheid ein

hochgeschätzter Antrieb, da er unschlagbar effizient mit Treibstoff

umgeht». Für die Erreichung der Klima-Ziele von Paris im Bereich CO2

sei er deshalb in den kommenden Jahren unverzichtbar, so Burgener

weiter.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte:

Andreas Burgener, Direktor

T 079 474 21 04

a.burgener@auto-schweiz.ch



Informations supplémentaires en français:

François Launaz, Président

T 079 408 72 77

f.launaz@auto-schweiz.ch