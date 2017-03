Die wieder aufgeflammte Hoffnung auf ein amerikanisches Wirtschaftswunder hat den Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben.

Der Dax stieg kurzzeitig auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.074,02 Punkten und schloss zwei Prozent im Plus bei 12.067,19 Zählern. Der EuroStoxx50 gewann 2,1 Prozent auf 3390,20 Stellen. An der Wall Street markierte der US-Standardwerteindex Dow Jones mit 21.076,46 Punkten ein Rekordhoch - zum elften Mal in 14 Tagen.

"Mit der Ankündigung, eine Billion Dollar in die Infrastruktur investieren zu wollen, hat Donald Trump bei den Börsianern ins Schwarze getroffen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Nigel Green, Chef des Finanzberaters deVere, lobte die erste Rede des neuen US-Präsidenten vor dem Kongress als "insgesamt positiv, wirtschafts- und wachstumsfreundlich." Dies tröste Investoren darüber hinweg, dass Trump Details zu seiner mit Spannung erwarteten "phänomenalen" Steuerreform schuldig geblieben sei.

Am Devisenmarkt löse die Fed allerdings den US-Präsidenten als wichtigsten Kurstreiber ab, betonte Kathleen Brooks, leitende Analystin des Brokerhauses City Index. Sie verwies auf ...

