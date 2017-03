Bei der Frage, wer künftige autonome Autos am besten durch den Verkehr steuert, sind Autobauer und Kommunikationskonzerne auf Kollisionskurs. Wichtige Fragen sind ungeklärt, etwa: Wer ist schuld bei einem Unfall?

Wenn es in diesen Tagen auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona so etwas gibt wie die Idealanwendung für die künftigen Mobilfunknetze der fünften Generation - kurz 5G genannt -, ein Nutzerszenario, das in keiner Präsentation und bei keinem Hintergrundgespräch fehlen darf, dann ist es der Verkehr der Zukunft. Egal, ob es um bessere Stauvorhersagen, die Vermeidung von Unfällen oder - logisch - das autonome Fahren geht: Immer soll 5G so etwas sein wie das digitale Öl, das die Maschinerie der künftigen Mobilität zum reibungslosen Laufen bringt.

Wie eng die Welten mittlerweile verwoben sind, zeigt sich auch an der Masse der (mehr oder minder) vernetzten Fahrzeuge, die sich in fast allen Messehallen auf den Ständen der Aussteller finden. Gerade Oberklasse-Mobile dienen allenthalben als Blickfänger und Beispiel für die komfortable Welt des vernetzten Reisens. Über eigene Mobilfunkantennen an UMTS- oder LTE-Funknetze angedockt, werden die Karossen zu rollenden WLAN-Hotspots, an die sich die Reisenden im Inneren andocken können.

Bisher waren derlei Finessen noch ein Privileg der Top-Modelle, doch die Technik macht sich zunehmend auch im Mittelsegment und in der automobilen Einsteigerklasse breit. Rechtzeitig zum MWC kündigten etwa Ford und Vodafone an, Fahrzeuge ab kommendem Jahr mit integrierten LTE-Stationen ausstatten zu wollen, die (für die ersten drei Monate nach dem Kauf kostenlos) unterwegs den - im doppelten Wortsinn - schnellen Zugang zum mobilen Internet ermöglichen sollen.

Nach Ablauf der Testphase können (oder aus Vodafone-Sicht sollten) die Ford-Fahrer dann einen Laufzeitvertrag für ihr rollendes Mobilfunkgerät abschließen. Tun sie das nicht, bleibt der Webzugang im Auto stumm. Die eingebaute Sendetechnik aber bleibt dennoch nützlich, denn darüber wickelt Ford im Notfall die automatischen Alarmmeldungen des eCall-Dienstes ab, die voraussichtlich ab kommendem Jahr in der EU nun endlich für Neuwagen verpflichtend werden.

So gedeihlich solche Szenarien für beide Seiten sein mögen, so strittig ist die Frage, welche Bedeutung der Mobilfunk haben wird, wenn irgendwann nach 2020 die ersten teil- und später vollautonom fahrenden Autos auf die Straßen kommen sollen. Denn da, auch das wird hier in Barcelona deutlich, haben Fahrzeugbauer und Netzbetreiber ganz unterschiedliche ...

