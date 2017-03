Zürich (ots) - Die Luzerner Traditionsfirma Gübelin startet

nächste Woche einen Online-Shop für Uhren der Oberklasse. Das

bestätigt Firmensprecherin Anne Gorgerat Kall. Weitere Details will

sie allerdings nicht preisgeben. Klar aber ist: Der

Gübelin-Online-Shop ist Chefsache. Mastermind hinter der neuen

Strategie ist Raphael Gübelin, seit 2011 Chef des Unternehmens und

Vertreter der sechsten Generation im Familienunternehmen.



Der neue Online-Shop wird nicht blosses «Click&Collect» bieten,

wie es die meisten Uhrenmarken realisierten. Gübelin liefert die

Uhren direkt zum Kunden. Das Sortiment dürfte rund 15 Marken

umfassen, darunter Namen wie Zenith, Piaget, Chanel, TAG Heuer, IWC,

Jaeger-LeCoultre oder Ulysse Nardin. Von den grossen Brands soll

einzig die Genfer Patek Philippe, die Gübelin in den stationären

Läden verkauft, nicht dabei sein.



Gübelin, mit einem geschätzten Umsatz von rund 200 Millionen

Franken der drittgrösste Uhrenhändler der Schweiz, ist auch stark im

Schmuckgeschäft. In einem zweiten Schritt will Gübelin die meist im

firmeneigenen Atelier designten Edelstein-Kollektionen online

verkaufen.



E-Commerce-Experten sehen in der Lancierung des Online-Shops eine

Zeitenwende. Die Konkurrenz werde nun «innert Monaten» nachziehen.



