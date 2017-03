Am Mittwochabend trifft sich der Aufsichtsrat der Berliner Flughäfen zu einer Krisensitzung. Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld muss den Kontrolleuren Rede und Antwort stehen - und wird möglicherweise entlassen.

Spektakuläre Wende beim unvollendeten Hauptstadtflughafen BER: Wurde vergangene Woche Technikchef Jörg Marks entlassen, droht jetzt Flughafenchef Karsten Mühlenfeld der Rausschmiss - und Marks könnte wieder an Bord geholt werden. Der Aufsichtsrat des BER kommt am Abend ab 19 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Eine Entscheidung über die Zukunft des Flughafenchefs, der erst seit zwei Jahren an der Spitze der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH steht, wird erwartet. Im Umfeld der Aufsichtsräte hieß es am späten Nachmittag, es laufe auf eine Ablösung Mühlenfelds hinaus.

Offenbar kann Mühlenfeld nur auf die Unterstützung der vier Stimmen aus Brandenburg zählen. Brandenburg ist neben Berlin und dem Bund einer der drei Gesellschafter des Flughafens. Berlin ist Handelsblatt-Informationen zufolge gegen Mühlenfeld, ebenfalls ...

