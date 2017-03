DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea blieben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.390,20 +2,13% +3,03% Stoxx50 3.114,40 +1,49% +3,45% DAX 12.067,19 +1,97% +5,11% FTSE 7.382,90 +1,64% +3,36% CAC 4.960,83 +2,10% +2,03% DJIA 21.131,09 +1,53% +6,92% S&P-500 2.397,32 +1,42% +7,08% Nasdaq-Comp. 5.901,28 +1,30% +9,63% Nasdaq-100 5.388,46 +1,09% +10,79% Nikkei-225 19.393,54 +1,44% +1,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,06 -91

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,87 54,01 -0,3% -0,14 -2,8% Brent/ICE 56,45 56,51 -0,1% -0,06 -2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,61 1.248,30 -0,1% -1,69 +8,3% Silber (Spot) 18,43 18,30 +0,7% +0,13 +15,7% Platin (Spot) 1.018,50 1.024,00 -0,5% -5,50 +12,7% Kupfer-Future 2,73 2,70 +0,8% +0,02 +8,8%

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Dank einer präsidial gehaltenen Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress setzt sich die Rekordjagd fort. Nach der Verschnaufpause am Vortag, im Anschluss an die längste Gewinnstrecke des Dow-Jones-Index seit 30 Jahren, überspringt der Index erstmals die Marke von 21.000 Punkten. "Trumps Rede war bislang seine präsidialste überhaupt und das dürfte den Aktien Rückenwind verleihen", heißt es vom Vermögensverwalter Ritholtz Wealth Management. Daneben macht sich jedoch auch von anderer Seite kommend Konjunkturoptimismus breit. Zum einen von ermutigenden Wirtschaftsdaten aus China, zum anderen von den jüngsten Auftritten diverser US-Notenbanker. Letztere sendeten verstärkt Signale, dass die nächste Zinserhöhung doch schon beim Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank im März anstehen könnte. Die US-Notenbanker dürften diesen Schritt aber nur dann erwägen, wenn sie die Konjunktur als hinreichend robust einschätzen - selbst mit Blick auf die von der Trumpschen Präsidentschaft weiter ausgehenden Risiken. "Die Anleger haben anders als früher keine Angst vor steigenden Zinsen, was sie kümmert, ist das Tempo, mit dem dies vonstatten geht. Und drei Erhöhungen in diesem Jahr sind ganz klar auf dem Tisch", sagt Marktexperte Craig Erlam von Oanda. Aktienseitig gehören Titel aus dem Bankensektor zu den Favoriten, die mit einem Plus von 3,2 Prozent den stärksten Sektor stellen. Denn mit der Zinsspekulation ziehen am US-Anleihemarkt die Renditen stark an und am Devisenmarkt der Dollar. Die US-Zehnjahresrendite legt um 7 Basispunkte auf 2,46 Prozent zu. Ein höheres Zinsniveau verbessert die Gewinnperspektive der Banken und der Versicherer. Daneben sind Aktien aus zyklischen Sektoren besonders stark gesucht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Beige Book verbliebene Termine für den Nachmittag

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Europas Börsen markierten nach der Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress neue Jahreshochs. Trump blieb zwar mit Details zu seinem Wirtschafsprogramm erneut sehr vage, sehr positiv kam aber der staatsmännische und versöhnliche Ton der Rede an. Trump versprach unter anderem Millionen neuer Jobs und eine historische Steuerreform. Unterstützung für die Aktienmärkte kam auch aus China. Dort hat sich die Industrie im Februar besser entwickelt als erwartet. Anleihen wurden dagegen verkauft, die Renditen zogen im Umfeld von verstärkten Zinserhöhungserwartungen in den USA also an und zwar kräftig. Auf den Anleihen lastete auch, dass sie als sicherer Hafen angesichts der Euphorie an den Aktienmärkten derzeit nicht gesucht sind. Der Bankensektor stieg um 3,0 Prozent und war damit Tagessieger. Der Rohstoffsektor gewann 2,9 Prozent. "Bankenaktien profitieren zum einen von steigenden Zinsen am langen Laufzeitenende in den USA und zum anderen von der weltweiten konjunkturellen Erholung", sagte ein Händler. Die Käufe im Rohstoffsektor dürften vor allem den robusten chinesischen Einkaufsmanagerindizes geschuldet sein und der Erwartung umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur der USA. Für Eni ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3,3 Prozent nach oben. Der Ölgesellschaft ist im vierten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Rheinmetall steigerte dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz deutlich und verbesserte die Profitabilität. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0567 +0,25% 1,0540 1,0616 +0,5% EUR/JPY 120,0793 +0,27% 119,7592 118,89 -2,3% EUR/CHF 1,0642 -0,06% 1,0648 1,0640 -0,7% EUR/GBP 0,8582 +0,59% 0,8532 1,1703 +0,7% USD/JPY 113,65 +0,04% 113,60 111,99 -2,8% GBP/USD 1,2312 -0,36% 1,2357 1,2424 -0,2%

Der Dollar legte mit der Spekulation auf schon im März steigende US-Zinsen auf breiter Front zu, wenngleich er vor allem zum Euro zuletzt von den Tageshochs etwas zurückkam. Geschürt wurde die Spekulation von einer Reihe von US-Notenbankern. William Dudley sprach von einer "deutlich zwingenderen" Möglichkeit steigender Zinsen, seine Kollegen John Williams, Patrick Harker sowie James Bullard äußerten sich ähnlich. Nahrung erhielten die Spekulationen zudem von neuen, gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten.

Der auch "Loonie" genannte kanadische Dollar geriet zum Euro unter Druck, nachdem die Bank of Canada (BoC) wie mehrheitlich erwartet die Leitzinsen nicht erhöhte. In der begleitenden Erklärung erweckte die BoC Marktexperten zufolge aber den Eindruck, Spekulationen auf eine Zinserhöhung noch vor Ende des Jahres dämpfen zu wollen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Laut Händlern stiegen die Kurse eher trotz und nicht wegen der viel beachteten Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. "Trumps Antrittsrede vor dem Kongress liefert kaum Details zur Steuerreform und zu den geplanten Infrastrukturausgaben", monierte Devisenstratege Peter Chia von UOB Group ernüchtert. Stattdessen richtete sich die Aufmerksamkeit auf die kurzfristige Zinspolitik der US-Notenbank. Marktteilnehmer interpretierten die verschiedenen Aussagen von Vertretern der US-Notenbank dahingehend, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März gestiegen ist, die Konjunktur mithin robust ist. Diese Haltung manifestierte sich in steigenden Dollarkursen. In China stützten überwiegend positiv ausgefallene Einkaufsmanagerindizes. Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten, Neuaufträgen als auch der Produktion zu. In Tokio zählten Versicherungswerte zu den Profiteuren steigender Renditen am Rentenmarkt. Auch Exportwerte aus den Sektoren Elektronik und Automobilbau waren dank der Yen-Schwäche gesucht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Continental kann Übernahme von Hornschuch abschließen

Der Autozulieferer Continental hat alle notwendigen Genehmigungen erhalten und kann somit die Übernahme des Oberflächenspezialisten Hornschuch vollziehen. Der DAX-Konzern baut mit dem Zukauf sein Geschäft außerhalb der Automobilindustrie aus, wie die Continental AG mitteilte. Hornschuch soll nun in den Geschäftsbereich Benecke-Kaliko integriert werden.

Deutsche Börse sieht sich auch ohne LSE gut gerüstet

Die Deutsche Börse sieht sich auch ohne den voraussichtlich gescheiterten Zusammenschluss mit der London Stock Exchange (LSE) gut aufgestellt. Das betonte Konzernchef Carsten Kengeter auf einer Veranstaltung am Mittwoch.

GFT Technologies erwartet bei kräftigem Wachstum leichtes Gewinnplus

Das IT-Beratungsunternehmen GFT Technologies erwartet beim Ergebnis 2017 keine großen Sprünge. Der Umsatz soll zwar kräftig zulegen, operativ geht die GFT Technologies SE jedoch nur von leicht höheren Ergebnissen aus. Der Gewinnausblick liegt nach Angaben des TecDAX-Untenehmens unter der Markterwartung. 2016 hat GFT Gewinn und Umsatz trotz eines schwachen Schlussquartals gesteigert. Die Dividende soll unverändert bleiben.

Süss Microtec verliert Finanzvorstand

Das Technologieunternehmen Süss Microtec muss einen neuen Finanzvorstand finden. Vorstandsmitglied Michael Kopp habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag vorzeitig zum 30. April aufzuheben, teilte das Unternehmen mit. Kopp wolle sich außerhalb des Unternehmens "einer neuen beruflichen Herausforderung stellen".

Spezialchemie-Hersteller H&R schreibt im 4Q wieder Gewinn

Der Spezialchemie-Hersteller H&R ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat im Gesamtjahr unter dem Strich fast 43 Prozent mehr verdient. Das Geschäft zum Jahresende hin habe kaum nachgelassen und dem Unternehmen bei voller Auslastung der Produktionskapazitäten eine unvermindert hohe Nachfrage beschert. Die im Dezember angehobene Prognose für den operativen Gewinn EBITDA erreichte das Unternehmen aus Salzbergen fast.

Online-Lotterie Zeal Network übertrifft eigene Erwartungen

March 01, 2017 12:36 ET (17:36 GMT)

Der Glücksspielanbieter Zeal Network hat im vergangenen Jahr operativ besser abgeschnitten als erwartet. Auch die Gesamtleistung sank nicht so stark wie befürchtet. An dem Gewinnausblick für 2017 hält die als Tipp24 in Deutschland gegründete und mittlerweile in London ansässige Zeal Network SE fest.

Frühere Vorstandschefs von Teldafax wegen Insolvenzverschleppung verurteilt

Im Prozess um die spektakuläre Pleite des Billigstromanbieters Teldafax hat das Bonner Landgericht die beiden ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Klaus B. und Gernot K. am Mittwoch zu Bewährungsstrafen und Sozialstunden verurteilt. Die Richter sprachen sie nach Gerichtsangaben der Insolvenzverschleppung sowie der Verletzung von Buchführungspflichten schuldig.

Chinesen kaufen Londoner Wolkenkratzer für 1,15 Milliarden Pfund

Der unter dem Namen Cheesegrater bekannte Londoner Wolkenkratzer wird chinesisch. Für 1,15 Milliarden britische Pfund geht das Leadenhall-Gebäude an die in Hongkong gelistete CC Land Holdings Ltd. Damit fließt für den Wolkenkratzer, der wegen seines charakteristischen Aussehens den Spitznamen "Cheesegrater" ("Käsereibe") trägt, mehr Geld als noch im September angenommen. Damals war das Gebäude, das zu gleichen Teilen dem Immobilienfonds British Land und Oxford Properties gehört, auf 915 Millionen Pfund geschätzt worden.

Baumarktkette Lowe's profitiert von starker Nachfrage

Die US-Baumarktkette Lowe's will nach einem starken Schlussquartal auch in diesem Jahr weiter von der hohen Nachfrage nach Heimwerkerpodukten profitieren. Im vierten Quartal verdiente der Rivale von Home Depot 663 Millionen US-Dollar oder 74 Cent je Aktie nach 11 Millionen Dollar bzw 1 Cent je Aktie vor einem Jahr. Bereinigt um Abschreibungen und andere Sonderposten kletterte der Gewinn je Aktie auf 86 Cent von 59 Cent im Vorjahr. Damit übertraf Lowe's die Konsensschätzung der Analysten von 79 Cent deutlich.

Vertriebsskandal kostet Wells Fargos Führungsriege den Bonus

Der Skandal um gefälschte Konten bei der US-Großbank Wells Fargo hat Folgen für die Schatullen der obersten Führungskräfte. Wie die Bank mitteilte, werden die Top-Manager für 2016 keinen Cash-Bonus erhalten.

