K92 Mining (WKN: A2AJL3) gibt bekannt, dass man die vor zwei Jahren von Barrick Gold (WKN: 870450) übernommene Kainantu-Mine in kürzester Zeit in Produktion geführt hat. Dieser Meilenstein ist im wahrsten Sinne des Wortes gold wert.

Vor zwei Jahren sorgte K92 Mining für stauende Gesichter. Das Unternehmen übernahm die Kainantu-Mine in Papua Neuguinea für gerade mal 2 Mio. US$ in bar sowie weiteren Meilensteinzahlungen von jeweils 20 Mio. US$ je Million Goldunzen, die den Reserven zugeführt werden und welche voraussichtlich noch auf dem Projekt gefunden werden können. Diese Zahlungen würden einem sehr günstigen Preis von 20 US$ pro förderfähiger Unze entsprechen und liegen unterhalb dessen, was bei der Übernahme von Explorationsprojekten üblich wäre.

Der Plan von K92 Mining sah vor, die Mine von September 2016 an in Produktion zu führen. Dieser beeindruckende Plan wurde mit dem heutigen Produktions-Update bestätigt. Seit Jahresbeginn wird kräftig produziert.

70% Produktionsauslastung in Reichweite

Selbst die hochgesteckten Erwartungen des Managements, welche von den meisten Marktteilnehmern bisher nur vorsichtig wahrgenommen und mit einem relativ tiefen Aktienkurs von 1 CA$ ihre Berücksichtigung fanden, konnten im Januar und Februar um 50 respektive 40 Prozent übertroffen werden.

Im Monat Februar wurden bis zum 24. insgesamt 8.000 Tonnen Erz verarbeitet und zum Monatsende dürften es voraussichtlich ...

