Tagelanges Warten auf Donald Trump, dann war es so weit....Die erste Rede vor dem Kongress....Warum steigt der DAX, Trump hat doch nix (Neues) gesagt, Robert Halver von der Baader Bank? So mancher Marktteilnehmer fürchtete wohl neue markige Sprüche. Doch Donald Trump habe sich erstaunlich präsidial vor dem Kongress präsentiert, sagt Robert Halver von der Baader Bank im Gespräch mit Antje Erhard. Viel Neues gab es nicht. Doch warum steigt der DAX dann so rasant? Das hat viele Gründe. Und kann weitergehen. Mehr dazu hier.