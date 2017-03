DEMMIN/BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat sich erneut für den in der Türkei inhaftierten Welt-Korrespondenten Deniz Yücel eingesetzt. "Unabhängiger Journalismus muss existieren können, Journalisten müssen ihre Arbeit machen können, und deshalb denken wir an diesem Abend auch an Deniz Yücel, der in Untersuchungshaft in der Türkei sitzt und dessen Freilassung wir fordern", sagte die CDU-Vorsitzende beim Politischen Aschermittwoch ihres Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern in der Hansestadt Demmin.

Die Bundesregierung setze sich für Yücels Freilassung ein, "weil wir glauben, dass er nichts anderes getan hat, als seiner unabhängigen journalistischen Arbeit nachzugehen, und das muss durchgesetzt werden", sagte Merkel weiter. Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, um darauf hinzuwirken, dass genau das geschehe.

Die Medien würden oft über Dinge berichten, die man kritisieren und über die man diskutieren könne, sagte Merkel. Freie und unabhängige Medien seien gleichwohl ein Teil der Demokratie und dürften "niemals in Frage gestellt werden - auch wenn es unbequem ist".

