Paris - Die Hoffnung auf weiter positive Impulse durch die US-Wirtschaftspolitik unter Donald Trump und eine starke Wall Street haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch deutlich nach oben getrieben. Der EuroStoxx 50 legte zum Handelsschluss um 2,13 Prozent auf 3390,20 Punkte zu. So hoch stand der Eurozonen-Leitindex zuletzt Anfang Dezember 2015.

Für den französischen CAC-40-Index ging es um 2,10 Prozent auf 4960,83 Punkte hoch. Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets hält dies angesichts der Furcht vor einem erfolgreichen Abschneiden der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der im Frühjahr anstehenden Präsidentschaftswahl in Frankreich für bemerkenswert.

Der britische Leitindex FTSE 100 stieg am Mittwoch auf ein Rekordhoch bei 7383,05 Punkten und blieb zum Handelsende mit 7382,90 Zählern und einem Plus von 1,64 Prozent nur hauchdünn darunter.

"Die Lebenskraft ist an die Börsen zurückgekehrt", kommentierte Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital. Zu verdanken sei dies erneut den Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, diesmal am Dienstagabend (Ortszeit) vor dem Kongress. "Die Aussicht auf stärkeres Wachstum, geringere Steuern, mehr Staatsausgaben und höhere Unternehmensergebnisse wirkt wie ein magischer Cocktail für Aktien." Hinzu kam an diesem Mittwoch der Sprung über die Marke von 21'000 Punkten beim US-Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...