BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - In einem positiven Börsenumfeld haben am Mittwoch auch die wichtigsten Börsen Osteuropas kräftig zugelegt. Die am Markt gut aufgenommene Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress und eine starke Wall Street mit dem Leitindex Dow Jones Industrial über 21 000 Punkten schoben an.

Der russische RTS-Interfax-Index beendete seine jüngste Verlustserie mit einem Kurszuwachs von 0,90 Prozent auf 1109,39 Punkte. Tags zuvor war er noch mit 1099,46 Punkten auf den bisher tiefsten Schlussstand im Jahr 2017 gesunken.

An der Warschauer Börse schloss der WIG-30-Index 2,63 Prozent höher bei 2609,73 Punkten. Der breiter gefasste WIG gewann 2,31 Prozent auf 59 646,29 Punkte. Tagesgewinner im WIG-30 waren die Aktien des Ölkonzerns PKO mit plus 6,37 Prozent.

Auch die Prager Börse ging deutlich fester aus dem Handel. Der tschechische Leitindex PX gewann 1,89 Prozent auf 971,95 Punkte. Finanzwerte gewannen kräftig und erholten sich von ihren Vortagesverlusten. Erste Group stiegen um 3,49 Prozent. Vienna Insurance Group gewannen 2,88 Prozent. Fest tendierten auch Komercni Banka mit plus 2,06 Prozent und Moneta Money Bank mit plus 1,88 Prozent.

Noch besser lief es an der Budapester Börse, wo der ungarische Leitindex Bux um 4,00 Prozent vorpreschte auf 33 343,05 Punkte. Die größten Gewinner unter den Bux-Schwergewichten waren die Aktien des Ölkonzerns MOL mit einem Plus von 5,06 Prozent. OTP Bank gewannen 4,85 Prozent./mik/APA/ajx

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0292 2017-03-01/19:36