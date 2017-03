Kennen Sie die Dividenden-Könige im DAX? Und die 25 Top-Dividendenzahler im Euroraum? Aber doch die schlimmsten Dividendenfallen? Christian Röhl von DividendenAdel und Nicolai Tietze von der Deutschen Bank zeigen neue Wege, um das beliebte Thema neu aufzugreifen - europaweit. Vier Faktoren sollten die Entscheidung für einen Dividendentitel prägen, um nicht in eine Dividendenfalle zu tappen, sagt Christian Röhl von DividendenAdel. Kontinuität, Payout, Rendite, Wachstum. In Deutschland dominieren Versicherer als Dividendenzahler, international fällt das Bild gemischter aus. Und so gibt es 25 starke europäische Dividendenzahler in EINEM Zertifikat. Der Charme: Diversifikation, kein Währungsrisiko, 25 starke Titel, und attraktive Dividendenrenditen, fasst Nicolai Tietze von der Deutschen Bank zusammen. Details finden Sie hier.