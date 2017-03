Nach einem starken Umsatzplus von 13 Prozent erwartet GFT für das laufende Jahr nur noch die Hälfte. Die Investmentbanken hielten sich mit neuen IT-Investitionen zurück. Vor allem die Deutsche Bank steht im Mittelpunkt.

Das Knausern von Investmentbanken mit IT-Investitionen macht dem Softwareanbieter GFT zu schaffen. "Wir sehen, dass in London und New York derzeit wenig investiert wird", sagte GFT-Finanzvorstand Jochen Ruetz am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview. Mit der Deutschen Bank und Barclays gäben zwei wichtige Großkunden der GFT derzeit weniger aus für Finanz-IT. Neben dem Milliardenverlust des deutschen Marktführers liegt das nach Einschätzung des Stuttgarter Konzerns auch an der Unsicherheit in der Bankenbranche durch den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens. Der TecDax-Konzern gab deshalb einen ungewohnt vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr.

Im vergangenen Jahr glänzte der Finanzsoftware-Anbieter noch mit 13 Prozent Umsatzwachstum, für 2017 stellte ...

