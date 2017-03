Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat sich Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend mit 2:1 gegen den Hamburger SV durchgesetzt und zieht damit ins Halbfinale ein. Beide Teams starteten mit Tempo in die Partie.

Über weite Strecken der ersten Hälfte war der HSV gefährlicher, den Hamburgern fehlte jedoch die nötige Durchschlagskraft. In der 53. Minute brachte Lars Stindl schließlich die Gäste aus Mönchengladbach per Elfmeter in Führung, in der 61. Minute verwandelte Raffael einen weiteren Foulelfmeter. Erst in der 93. Minute traf Bobby Wood noch einmal für die Gastgeber.