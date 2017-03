Gegen François Fillon wird aufgrund des mutmaßlichen Missbrauchs von staatlichen Mitteln ermittelt. Erste Unterstützer wenden sich öffentlich ab. Die UDI-Partei steht ihm im Wahlkampf nicht mehr zur Seite.

Angesichts des wachsenden juristischen Drucks verweigern dem konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon weniger als zwei Monate vor der Wahl immer mehr wichtige Unterstützer die Gefolgschaft. Das liberale Bündnis UDI kündigte am Mittwoch an, im Wahlkampf zunächst nicht mehr für den früheren Premierminister zu werben. Zudem trat in seinem Team der innerparteilich einflussreiche Ex-Agrarminister Bruno Le Maire vom Posten des außenpolitischen Beraters zurück. Fillon will nach eigenen Worten aber weitermachen: "Ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht kapitulieren. Ich werde mich nicht zurückziehen. Ich werde bis zum Ende kämpfen."

Dem 62-Jährigen wird vorgeworfen, seine Frau zum Schein als Assistentin angestellt und Hunderttausende Euro aus der Staatskasse dafür bekommen zu haben. Er selbst weist die Anschuldigen zurück, hat aber nach eigenen Worten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...