Fort Washington, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN (http://www.nccn.org/)®) hat mithilfe von Finanzierung durch die NCCN Foundation (https://www.nccn.org/patients/foundation/default.aspx)® und die Kidney Cancer Association die deutsche Übersetzung der NCCN Guidelines for Patients®: Nierenkrebs (https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspxkidney) veröffentlicht.



Die NCCN Guidelines for Patients® [NCCN Leitlinien für Patienten] sind patientenfreundliche Anpassungen der NCCN Leitlinien für die klinische Praxis, die von Gesundheitsexperten in der ganzen Welt für die Bestimmung der besten Behandlungsmöglichkeiten von Krebspatienten verwendet werden. Sie enthalten unvoreingenommene fachkundige Anleitungen von Krebszentren in den USA, die Menschen dabei unterstützen sollen, mit ihren Ärzten über die besten Optionen für die Behandlung ihrer Krankheit zu sprechen.



"Wir sind stolz, nun auch die deutsche Übersetzung der NCCN Guidelines for Patients®: Nierenkrebs vorstellen zu können. Der Zugriff auf leicht verständliche Behandlungsinformationen erlaubt es Patienten mit Nierenkrebs, informierte Entscheidungen über ihre Behandlung zu treffen", sagte Marcie R. Reeder, MPH, Executive Director der NCCN Foundation.



Die NCCN Guidelines for Patients sind in leicht verständlicher Sprache verfasst und schließen patientenfreundliche Elemente ein, wie z. B. Fragen, die man seinem Arzt stellen sollte, ein Begriffsglossar und medizinische Illustrationen.



Die deutsche Übersetzung der NCCN Guidelines for Patients®: Nierenkrebs kann von NCCN.org/patients (https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspxkidney) und mit der mobilen App NCCN Patient Guides for Cancer (https://www.nccn.org/apps/) heruntergeladen werden. Informationen über die Druckversion finden Sie unter NCCN.org/patients (https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspxkidney).



Über NCCN



Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist eine gemeinnützige Vereinigung von 27 weltweit führenden Krebszentren, die sich der Patientenbetreuung, Forschung und Bildung widmen. Es arbeitet an der Verbesserung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz der Krebsbetreuung, damit Patienten ein besseres Leben führen können. Unter der Leitung und mithilfe des Fachwissens von Klinikexperten der Mitgliederinstitutionen des NCCN entwickelt die NCCN Ressourcen, die den zahlreichen Stakeholdern in den Gesundheitsversorgungssystemen wertvolle Informationen bereitstellen. Als Vermittler bei hochqualitativer Krebsbetreuung unterstützt das NCCN die Bedeutung laufender Qualitätsverbesserung und ist sich der Bedeutung der Schaffung von Leitlinien für die klinische Praxis bewusst, die für die Verwendung durch Patienten, Kliniker und andere Entscheidungsträger im Gesundheitswesen angebracht sind. NCCN.org (http://www.nccn.org/).



Über die NCCN Foundation



Die NCCN Foundation® wurde vom NCCN gegründet, um Menschen mit Krebs zu befähigen und fortschrittliche Innovation in der Onkologie zu fördern. Die NCCN Foundation unterstützt Menschen mit Krebs und ihre Betreuer während aller Phasen der Behandlung. NCCNFoundation.org (http://www.nccnfoundation.org/)



Über die Kidney Cancer Association



Die Kidney Cancer Association [Nierenkrebsvereinigung] ist eine wohltätige, nationale Organisation, die sich aus Patienten, Familienmitgliedern, Ärzten, Forschern und anderen Gesundheitsexperten zusammensetzt. Sie bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen an, darunter Patientenvertretung, Unterstützung sowohl öffentlicher als auch privater Forschung, Informationen und Bildung. KidneyCancer.org (http://www.kidneycancer.org/)



