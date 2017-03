Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Düsseldorf (pta035/01.03.2017/20:35) - 01. März 2017. Der Vorstand der Spobag AG

teilt mit, das nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten bei

pflichtgemässen Ermessen angenommen werden muss, dass ein Verlust von mehr als

der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Die Verlustanzeige gemäß § §

92 Abs. 1 AktG gegenüber der Hauptversammlung wird aus Kosten- und

Zweckmässigkeitsgründen in der ohnehin anstehenden ordentlichen Hauptversammlung

erfolgen, die im 2. Quartal voraussichtlich stattfinden wird. Dabei wird der

Vorstand die Lage der Gesellschaft darlegen und die weitere Vorgehensweise

erörtern. Der Fortbestand der Gesellschaft ist auf Basis der aktueller Planungen

gesichert. Die Liquidität der Gesellschaft ist ausreichend.



Frankfurt, den 01.03.2017



Spobag AG



Der Vorstand



