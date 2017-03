Der Gesundheitstrend macht McDonald's seit jeher zu schaffen. Mit einem voll digitalisierten Bestell- und Bezahlungsprozess will die Fast-Food-Kette die hungrigen Kunden zurückgewinnen - zumindest in den USA.

Die weltgrößte Schnellimbisskette McDonald's will mit einer technischen Neuerung Kunden zurückgewinnen. Diese sollen noch in diesem Jahr per Smartphone-App Bestellungen aufgeben und bezahlen können, wie US-Chef Chris Kempczinski am Mittwoch bei einem Treffen mit Investoren und ...

