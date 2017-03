Los Angeles hat sich zur drittgrößten Start-up-Hochburg der USA gemausert. Auch der Mutterkonzern der Foto-App Snapchat hat seinen Sitz in Venice Beach. Kurz vor dem Börsengang erfährt die Metropole LA einen Boom.

Evan Spiegel studierte an der Elite-Universität Stanford in Palo Alto im Herzen des Silicon Valley. Doch seine Firma Snap, die die beliebte App Snapchat herausgibt, hat der 26 Jahre alte Gründer nach Venice Beach verlegt. Der Stadtteil gehört zur Hollywood-Enklave Los Angeles und liegt etwa sechs Autostunden die kalifornische Küste entlang vom Silicon Valley entfernt. Nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, der für Surfer, Leichtathleten und menschliche Körper mit sehr viel Silikon bekannt ist, befinden sich Snaps Büros.

Am Donnerstag will das Tech-Unternehmen in den Handel an der Wall Street einsteigen. Snaps nahender Börsengang richtet die Aufmerksamkeit auf die Gegend, die wegen der Ansiedelung erfolgreicher Tech-Firmen den Spitznamen "Silicon ...

