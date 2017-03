Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat sich der FC Bayern München am Mittwochabend mit 3:0 gegen den den FC Schalke 04 durchgesetzt und zieht damit zum achten Mal in Folge ins Halbfinale ein. Bereits in der 3. Minute brachte Robert Lewandowski die Bayern in Führung, in der 16. Minute legte Thiago nach.

In der 29. Minute traf Lewandowski noch einmal. Auch in der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Gelsenkirchen, die nach Gelb-Rot für Holger Badstuber in der 77. Minute auch noch in Unterzahl spielen mussten, nicht gegen die Bayern an. Allerdings gelang auch den Gastgebern kein weiterer Treffer.