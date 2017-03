Tilray, GMP-zertifizierter Weltmarktführer in der Erforschung und Produktion von medizinischem Cannabis, gab heute den erfolgreichen Export medizinischer Cannabisprodukte in den Bundesstaat Victoria in Australien bekannt (GMP: Good Manufacturing Practices, Gute Herstellungspraxis).

Nach Aussagen der Regierung von Victoria werden 29 Kinder mit ernsthaften Erkrankungen die ersten Patienten des australischen Bundesstaates sein, denen medizinischer Cannabis legal verabreicht wird, wenn die Produkte von Tilray eingetroffen sind. Derzeit stehen die Produkte von Tilray bestimmten Patienten in anderen australischen Bundesstaaten und in Neuseeland über spezielle Access Pathways (Zugangswege) für nicht zugelassene Medikamente zur Verfügung.

"Diese Sache kann nicht warten. Deshalb tun wir alles, was in unserer Macht steht, damit diese Familien mit dringendem Bedarf so schnell wie möglich Zugang zu dieser lebensverändernden Behandlung für ihre Kinder erhalten", sagte der Premierminister von Victoria (Australien), Daniel Andrews. "Dies ist das erste Mal, dass Kindern mit schwerer Epilepsie in Victoria auf legale Weise medizinischer Cannabis verabreicht werden kann."

"Wir wissen, dass dieses Medikament die Lebensqualität von einigen sehr kranken Kindern in Victoria dramatisch verändern kann", sagte Victorias Gesundheitsministerin Jill Hennessy. "Dies bedeutet, dass Familien nicht länger die zermürbende Wahl treffen müssen, entweder das Gesetz zu brechen oder ihre Kinder leiden zu sehen."

"Wir sind stolz darauf, dass wir bedürftigen Patienten hochwertige medizinische Cannabis-Produkte in pharmazeutischer Qualität zugänglich machen können", sagte Dr. Catherine Jacobson, Direktorin für klinische Forschung bei Tilray. "In diesem Fall hat die Regierung von Victoria beschlossen, die Einführung eines medizinischen Cannabis-Produktes zu beschleunigen, das ein spezielles Cannabinoid namens Cannabidiol (CBD) zur Behandlung von Krampfanfällen bei Kindern enthält, bei denen die hierfür offiziell zugelassenen Medikamente keine Wirkung zeigten. Wir freuen uns, dass wir nun die Möglichkeit haben, bedürftigen Patienten diese vielleicht lebensrettende Behandlung bieten zu können."

Aktuell liefert Tilray medizinische Cannabisprodukte in pharmazeutischer Qualität dazu gehören Gesamtblüte, Öl und Kapseln für den kommerziellen Handel, Härtefallprogramme und Forschungszwecke an tausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäuser, Regierungen und Forscher in der ganzen Welt.

Tilray erhielt im Dezember 2016 als erster Hersteller von medizinischem Cannabis in Nordamerika die Zertifizierung in Übereinstimmung mit den Anforderungen zu Bewährten Herstellungsverfahren (Good Manufacturing Practice, GMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA). Für die GMP-Zertifizierung müssen Hersteller medizinischer Produkte bei ihren Produktionsverfahren strengste Anforderungen erfüllen. Sie bietet Aufsichtsbehörden und Gesundheitsdienstleistern in Ländern, für die medizinischer Cannabis eine Neuheit ist, die Gewissheit, dass die Produkte von Tilray eine sichere und kluge Wahl sind.

Die GMP-Zertifizierung ermöglicht es Tilray, den internationalen Vertrieb seiner Produkte zum Zwecke des kommerziellen Handels, der klinischen Forschung und für Härtefälle auszubauen. Im Jahr 2016 schrieb Tilray Geschichte als erstes Unternehmen, das medizinische Cannabisprodukte legal von Nordamerika nach Australien und in die europäische Union exportiert. Im Jahr 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf den Ausbau des Vertriebs seiner Produkte in zusätzliche Länder in Europa und Lateinamerika.

Tilray engagiert sich dafür, die wissenschaftlichen Fortschritte und die Sicherheit medizinischer Cannabisprodukte durch die Unterstützung der klinischen Forschung voranzutreiben. Derzeit geht das Unternehmen Partnerschaften mit Krankenhäusern und Universitäten ein, um drei klinische Studien über pädiatrische Epilepsie am Toronto SickKids Hospital in Kanada, posttraumatische Belastungsstörungen an der Universität von British Columbia in Kanada und durch Chemotherapie verursachte(s) Übelkeit und Erbrechen an der Universität von Sydney in Australien.

Über Tilray

Tilray ist GMP-zertifizierter Weltmarktführer in der Erforschung und Herstellung von medizinischem Cannabis und treibt die Wissenschaft, Sicherheit und Wirksamkeit von medizinischem Cannabis voran. Das Unternehmen betreibt eine der größten und modernsten staatlich lizenzierten Einrichtungen zum Anbau von medizinischem Cannabis weltweit und bietet Patienten, Ärzten, Apotheken, Regierungen, Krankenhäusern und Forschern in Australien, Kanada, der Europäischen Union, Neuseeland und Lateinamerika eine Vielzahl von Produkten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

