Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Politikerin Ekin Deligöz hat von Deutschland und der EU konkrete politische Konsequenzen nach der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei gefordert. "Die EU sollte die laufenden Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion mit der Türkei auf Eis legen", sagte Deligöz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Achillesferse Erdogans sei die bereits angeschlagene türkische Wirtschaft. Auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin, die kommende Woche beginnt, habe die Türkei eine ganze Messehalle zur Verfügung, um den schwächelnden Tourismus anzukurbeln. "Die ITB sollte die Türkei unter den aktuellen politischen Bedingungen nicht derartig hofieren", kritisierte Deligöz.



