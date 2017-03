Düsseldorf (ots) - Der Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen, und seine Kollegin, EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska, haben den USA und anderen Ländern im Falle von hartem Protektionismus mit Vergeltung gedroht. "Wir müssen bereit sein, die Zähne zu zeigen, und mit Antidumpingmaßnahmen gegen unlautere Handelspraktiken vorgehen", schrieben sie in einem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) unmittelbar nach der Rede von US-Präsident Donald Trump vor den beiden Kammern des US-Kongresses. "Wir zeigen nach wie vor Stärke, wenn dies erforderlich ist", heißt es weiter. "Aber wir treten niemals dafür ein, nur europäische Produkte zu kaufen. Vor dem Wettbewerb aus dem Ausland die Türen zu schließen, ist eine populistische Sofortlösung, die für kurze Zeit funktionieren mag. Doch auf lange Sicht würde dies die europäische Industrie von den globalen Wertschöpfungsketten und der Speerspitze der technologischen Entwicklung abschneiden." Bienkowska ist für die Industrie und den Binnenmarkt innerhalb der EU-Kommission zuständig.



