Düsseldorf (ots) - Nach dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim und dem Justizminister Bekir Bozdag kommt nun auch der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi nach Deutschland. Zeybekçi soll am Sonntag ab 18.30 Uhr im Bezirksrathaus Köln-Porz zu Anhängern des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sprechen. Diesen Plan bestätigte das türkische Generalkonsulat in Essen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



